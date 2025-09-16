СМИ: Певице Монеточке запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию

Певице Монеточке (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в России иноагентом) запретили въезд в ряд стран из-за антироссийских высказываний. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, география гастролей артистки «сократилась до шенгенской зоны».

«Бан касается именно стран с безвизом для россиян, среди которых: ОАЭ, Сербия, Турция», - отмечает издание.

Ранее стало известно, что Монеточка подала заявку на ликвидацию ИП в России, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыПевицаМонеточка

Горячие новости

Все новости

партнеры