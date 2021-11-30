Челябинская область вводит обязательную вакцинацию для пожилых от COVID-19

Обязательная вакцинация совершеннолетних студентов, а также людей старше 60 лет вводится в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте областного Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, обязательная вакцинация вводится с 1 декабря.

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Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что заводить уголовные дела на людей, которые выступают против вакцинации, незаконно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияЧелябинск
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