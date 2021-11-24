Депутат Останина: Заводить уголовные дела на антиваксеров незаконно
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей отметила, что Владимир Путин ЧП не вводил и выступает исключительно за добровольный характер вакцинации.
Заводить уголовные дела на людей, которые выступают против вакцинации, незаконно, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Заводить уголовные дела незаконно. У нас из уст президента постоянно звучит о том, что вакцинация носит добровольный характер. Никакого закона о том, чтобы вакцинация была обязательной, у нас в России нет. Это все должны знать и понимать. Поэтому, когда кого-то называют антиваксерами, надо помнить, что мы стоим на пути добровольности. Закон об иммунопрофилактики говорит о том, что всеобщая вакцинация должна быть только тогда, когда в стране объявлено чрезвычайное положение. У нас президент пока чрезвычайное положение не вводил, и я понимаю, чем это обусловлено», - объяснила Останина.
Ранее депутат в пресс-центре НСН удивилась введению самоизоляции для непривитых от коронавируса граждан в четырёх муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) и пообещала разобраться в ситуации.
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