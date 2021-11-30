В Кремле исключили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19

Ранее стало известно, что в Австрии идет разработка законопроекта о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Предполагается, что отказывающимся от прививки придется заплатить штраф в размере до €7 200, пишет RT.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — подчеркнул Песков, комментируя планируемые австрийскими властями меры.

