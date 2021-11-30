В Кремле исключили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19
Штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса не будут вводить в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что в Австрии идет разработка законопроекта о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Предполагается, что отказывающимся от прививки придется заплатить штраф в размере до €7 200, пишет RT.
«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — подчеркнул Песков, комментируя планируемые австрийскими властями меры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru