В Кремле исключили возможность введения штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19

Штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса не будут вводить в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Австрии будут штрафовать за отказ от вакцинации

Ранее стало известно, что в Австрии идет разработка законопроекта о введении обязательной вакцинации от COVID-19. Предполагается, что отказывающимся от прививки придется заплатить штраф в размере до €7 200, пишет RT.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — подчеркнул Песков, комментируя планируемые австрийскими властями меры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковШтрафВакцинацияКоронавирус
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