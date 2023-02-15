Челябинск стал лучшим городом для покупки жилья на маткапитал

Аналитики компании основывались на стоимости квадратного метра вторичной недвижимости в регионе и размера материнского капитала, получаемого после рождения второго ребенка. При приобретении однокомнатной квартиры площадью 33 «квадрата» в Челябинске маткапиталом можно покрыть 37,4% стоимости жилья.

Второе место занял Волгоград — здесь маткапитал компенсирует 29,7% цены аналогичной квартиры. Тройку лидеров замкнул Омск (29,2%). В Москве этот показатель составил 7,7%, а в Санкт-Петербурге — 12,4%.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что предложение Министерства труда и социальной защиты по использованию средств материнского капитала на реконструкцию домов «на две семьи» нуждается в доработке. Об этом сообщило агентство НСН.

