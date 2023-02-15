Челябинск стал лучшим городом для покупки жилья на маткапитал
Челябинск стал лучшим среди городов-миллионников для приобретения жилья с использованием маткапитала. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на федеральную компании «Этажи».
Аналитики компании основывались на стоимости квадратного метра вторичной недвижимости в регионе и размера материнского капитала, получаемого после рождения второго ребенка. При приобретении однокомнатной квартиры площадью 33 «квадрата» в Челябинске маткапиталом можно покрыть 37,4% стоимости жилья.
Второе место занял Волгоград — здесь маткапитал компенсирует 29,7% цены аналогичной квартиры. Тройку лидеров замкнул Омск (29,2%). В Москве этот показатель составил 7,7%, а в Санкт-Петербурге — 12,4%.
Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что предложение Министерства труда и социальной защиты по использованию средств материнского капитала на реконструкцию домов «на две семьи» нуждается в доработке. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Захарова назвала «хамским» поздравление Байдена с Днем государственности Сербии
- Рогов: Украина попытается перерезать сухопутный коридор в Крым
- Марочко: Киев эвакуирует госучреждения и предприятия из Часова Яра
- Британский политик: Россия сомнет ВСУ, если Киев не пойдет на переговоры
- СМИ: В России наблюдаются проблемы со стоматологическими препаратами
- В Донецке произошел мощный взрыв
- СМИ: Запад должен понять точку зрения России для переговоров по Украине
- СМИ: Российские противодроновые ружья подтвердили эффективность в зоне СВО
- В российском посольстве отвергли обвинения в принудительной депортации детей с Украины
- СМИ: Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru