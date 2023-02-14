В Госдуме предложили ввести «прогрессивную шкалу» маткапитала

С такой инициативой на встрече с президентом Владимиром Путиным выступил глава думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

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Парламентарий предложил выплачивать за рождение второго ребенка больше, чем за первого.

По его мнению, для первенца нужно оставить ту сумму, которая есть сейчас. За рождение второго ребенка необходимо давать около миллиона рублей, за третьего - «чуть-чуть больше миллиона», считает Миронов.

По словам парламентария, эту позицию разделяют все члены фракции.

Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина ранее внесла на рассмотрение законопроект, который разрешает направить средства материнского капитала на приобретение автомобиля. По ее словам, это один из самых популярных вопросов в родительском сообществе, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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