ВОЗ: Число зараженных «омикроном» удваивается каждые два-три дня
Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» распространяется очень быстро, число зараженных этой мутацией удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в беседе с телеканалом Sky News.
По словам спецпосланника ВОЗ, через неделю ситуация с омикрон-штаммом может ухудшиться в восемь раз, через две недели — в 40 раз, пишет Ura.ru.
Эксперт отметил, что в ближайшее время «проблема станет серьезной». В связи с быстрым распространением омикрон-штамма Набарро не исключил роста смертности от COVID-19.
По словам специалиста, предотвратить волну заражений можно с помощью активной вакцинации и сокращения социальных контактов, отмечает РИА ФАН.
По данным ВОЗ, более высокие темпы распространения «омикрона» в сравнении с другими штаммами могут спровоцировать увеличение числа госпитализаций и рост нагрузки на здравоохранение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru