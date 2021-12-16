ВОЗ: Число зараженных «омикроном» удваивается каждые два-три дня

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» распространяется очень быстро, число зараженных этой мутацией удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в беседе с телеканалом Sky News.

«Омикрон» в 70 раз быстрее поражает бронхи человека

По словам спецпосланника ВОЗ, через неделю ситуация с омикрон-штаммом может ухудшиться в восемь раз, через две недели — в 40 раз, пишет Ura.ru.

Эксперт отметил, что в ближайшее время «проблема станет серьезной». В связи с быстрым распространением омикрон-штамма Набарро не исключил роста смертности от COVID-19.

По словам специалиста, предотвратить волну заражений можно с помощью активной вакцинации и сокращения социальных контактов, отмечает РИА ФАН.

По данным ВОЗ, более высокие темпы распространения «омикрона» в сравнении с другими штаммами могут спровоцировать увеличение числа госпитализаций и рост нагрузки на здравоохранение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры