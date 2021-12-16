ВОЗ: Число зараженных «омикроном» удваивается каждые два-три дня

По словам спецпосланника ВОЗ, через неделю ситуация с омикрон-штаммом может ухудшиться в восемь раз, через две недели — в 40 раз, пишет Ura.ru.

Эксперт отметил, что в ближайшее время «проблема станет серьезной». В связи с быстрым распространением омикрон-штамма Набарро не исключил роста смертности от COVID-19.

По словам специалиста, предотвратить волну заражений можно с помощью активной вакцинации и сокращения социальных контактов, отмечает РИА ФАН.

По данным ВОЗ, более высокие темпы распространения «омикрона» в сравнении с другими штаммами могут спровоцировать увеличение числа госпитализаций и рост нагрузки на здравоохранение.

