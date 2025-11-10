«Рыси, как и любого другого хищника, должно быть определенное количество на территории. Ее численность необходимо регулировать, в противном случае хищникам не будет хватать еды. Поэтому голодные животные и выходят к людям. Заниматься этим должна охотничья отрасль, люди пять лет учатся считать популяцию. Но им мешают работать зоозащитные организации со своим псевдогуманизмом. Зоозащитники рассуждают чувствами и инстинктами, не подходя к проблеме с научной точки зрения, я считаю, что это вредительство. А потом голодные хищники нападают на человека и полностью уничтожают кабанов, оленей, косуль и других животных. Такими темпами у нас мирных животных может не остаться вообще, будут только хищники», — сказал Медведев.

Собеседник НСН добавил, что защитить себя при встрече с рысью вряд ли получится.

«Ничего не получится сделать, если рысь нападет. Убежать не выйдет, единственное, что можно сделать, — махать руками и начать орать. Правда, сомневаюсь, что это сможет кого-то спасти, тем более, ребенка», — подытожил он.

Ранее член «Росохотрыболовсоюза», охотник Максим Русбер заявил, что передача ведения Красной книги департаменту охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства — верное решение, так как охота является наиболее действенным механизмом защиты исчезающих видов животных, а охотоведы смогут оценивать популяции более точно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

