Чехия закрыла границы из-за угрозы распространения коронавируса

Чехия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране решила закрыть с субботы границы иностранцев. Они смогут въезжать в республику только в случае крайней необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Чешское радио.

Под исключение попадают иностранные студенты, которые учатся в Чехии, граждане других государств с разрешением на проживание в стране, въезжающие к ближайшим родственникам, чтобы получить медицинскую помощь или для участия в свадьбах или похоронах.