Чехия закрыла границы из-за угрозы распространения коронавируса
Чехия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране решила закрыть с субботы границы иностранцев. Они смогут въезжать в республику только в случае крайней необходимости, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Чешское радио.
Под исключение попадают иностранные студенты, которые учатся в Чехии, граждане других государств с разрешением на проживание в стране, въезжающие к ближайшим родственникам, чтобы получить медицинскую помощь или для участия в свадьбах или похоронах.
Ограничение не коснется водителей большегрузных автомобилей, которые перевозят товары для снабжения ими населения.
Чешскую границу для массового въезда иностранцев закроют до 15 февраля. На наземных границах страны запланированы выборочные проверки въезжающих.
Ограничительные меры в Чехии ввели по примеру других европейских стран из-за ухудшения эпидемической ситуации по коронавирусу.
Однако, МИД Чехии на своей странице в Twitter отмечает, что речь идет об обычной мере, которую власти могут ввести во время действующего в стране режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса.
Ранее стало известно, что Франция закрыла границы для въезжающих из стран за пределами Евросоюза.
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