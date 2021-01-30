Франция закрыла въезд для побывавших за пределами ЕС в связи с пандемией
Власти Франции закрывают границы на въезд всем, кто побывал за пределами Евросоюза, из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил об этом покидающих Францию и тех, кто намеревается прибыть в страну из-за пределов Евросоюза (ЕС).
Об этом информирует канал BFMTV.
«Мы можем дать себе шанс», — считает Кастекс.
Французский премьер заявил, что на отъезд из страны или въезд могут претендовать только люди, имеющие «веские» причины, отмечает RT.
Напомним, по заявлению Кастекса, во Франции от коронавируса вакцинирован 1 млн человек.
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