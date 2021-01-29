СМИ: Вакцинированным от коронавируса россиянам разрешили въезд в Грузию
Граждане РФ, которые прошли курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Грузию с 1 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики.
По информации собеседника агентства, иностранцам, в том числе россиянам, на границе необходимо будет предоставить справку о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, в том числе, вакциной российского производства.
Ранее глава Минэкономразвития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля снимаются все ограничения регулярные международные авиарейсы, которые были введены из-за пандемии COVID-19.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе рассказал, что в феврале грузинское правительство намерено возобновить переговоры открытии для туристов российско-грузинской границы, сообщает Ura.ru. Единственный действующий сухопутный пограничный пункт между Россией и Грузией «Казбеги - Верхний Ларс» был закрыт из-за пандемии для туристов ещё в марте 2020 года.
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