Занимать финансы негде. Экономист о мерах по преодолению кризиса
Первый проректор НИУ ВШЭ в эфире НСН рассказал, на какие нужды правительство зарезервировало 1,4 трлн рублей.
Более 1,4 триллиона рублей зарезервировал Минфин на преодоление последствий кризиса в экономике и распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом, как пишет ТАСС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН рассказал, куда пойдут эти деньги в первую очередь.
«В те отрасли, которые сейчас резко упали. Это сфера обслуживания людей. Сама изоляция привела к тому, что у них исчез спрос. Это, как правило, малые бизнесы, там, в общем-то, нет «жирка». Ресторанный бизнес, туристический бизнес. Если ситуация затянется – такая опасность есть, сумма соответствует ожиданиям довольно длительной неприятной ситуации – поддержки потребует фактически вся экономика. Очень резко упала цена на нефть. У нефтедобывающих и перерабатывающих компаний запас прочности есть, но поток доходов резко уменьшился. Поэтому помощь необходимо эшелонировать. Первоочередная помощь тем, кто уже сегодня не может остаться на плаву. А дальше многое будет зависеть от продолжительности и глубины кризиса», - сказал экономист.
По его словам, России придется рассчитывать только на свои силы в преодолении кризиса и его последствий.
«Занимать негде - санкции, надо рассчитывать на себя, на свои резервы. Они очень значительны, их хватит на несколько лет. А эта ситуация в любом случае не на годы, здесь счет, скорее, на месяцы», - пояснил Якобсон.
Михаил Мишустин также рассказал, что на поддержку занятости в России выделяется более 150 млрд рублей. Деньги должны помочь малому и среднему бизнесу не сокращать зарплатный фонд и не увольнять сотрудников.
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