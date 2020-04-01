Занимать финансы негде. Экономист о мерах по преодолению кризиса

«В те отрасли, которые сейчас резко упали. Это сфера обслуживания людей. Сама изоляция привела к тому, что у них исчез спрос. Это, как правило, малые бизнесы, там, в общем-то, нет «жирка». Ресторанный бизнес, туристический бизнес. Если ситуация затянется – такая опасность есть, сумма соответствует ожиданиям довольно длительной неприятной ситуации – поддержки потребует фактически вся экономика. Очень резко упала цена на нефть. У нефтедобывающих и перерабатывающих компаний запас прочности есть, но поток доходов резко уменьшился. Поэтому помощь необходимо эшелонировать. Первоочередная помощь тем, кто уже сегодня не может остаться на плаву. А дальше многое будет зависеть от продолжительности и глубины кризиса», - сказал экономист.

По его словам, России придется рассчитывать только на свои силы в преодолении кризиса и его последствий.

«Занимать негде - санкции, надо рассчитывать на себя, на свои резервы. Они очень значительны, их хватит на несколько лет. А эта ситуация в любом случае не на годы, здесь счет, скорее, на месяцы», - пояснил Якобсон.

Михаил Мишустин также рассказал, что на поддержку занятости в России выделяется более 150 млрд рублей. Деньги должны помочь малому и среднему бизнесу не сокращать зарплатный фонд и не увольнять сотрудников.

