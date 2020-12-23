Госдума приняла закон о запрете организации митингов на деньги из-за рубежа
Госдума на заседании в среду приняла пакет поправок о митингах. Речь идет о запрете устраивать митинги возле зданий экстренных служб, подобные акции и демонстрации будет запрещено организовывать на средства из-за рубежа, нельзя также их получать от анонимного источника.
Митинг может быть отменен из-за угрозы ЧС. Журналисты, освещающие подобные мероприятия, не имеют права участвовать в них.
Кроме того, теперь суд наделяется правом признавать митингом несколько одиночных пикетов, объединенных общим замыслом.
Также сегодня нижняя палата приняла закон о возможности признания физлиц иноагентами, передает RT.
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