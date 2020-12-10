Путин предложил продумать идею создания суда по правам человека

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе заседания сообщил Путину о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов. Путин ответил на это, что если в документе есть какие-то риски, то их нужно обсудить и доработать.

