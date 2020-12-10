Путин предложил продумать идею создания суда по правам человека
Президент РФ Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека.
Российский лидер проводит сегодня заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в формате видеосвязи.
Идею создания такого суда предложил один из участников мероприятия. Путин считает, что инициатива правильная, но требует проработки, так как этот институт требует финансирования и еще ряда изменений.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе заседания сообщил Путину о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов. Путин ответил на это, что если в документе есть какие-то риски, то их нужно обсудить и доработать.
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