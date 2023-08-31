Чебурашка обошел Поттера: «Читай-город» заявил о новом книжном лидере у детей
В этом полугодии книга про Гарри Поттера впервые не заняла первое место в детском топе, его сместила новеллизация Чебурашки, рассказали НСН в «Читай-городе».
Новеллизация Чебурашки отбила первое место в детском топе у Гарри Поттера впервые за шесть месяцев этого года, заявили НСН в сети книжных магазинов «Читай-город».
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в России заканчиваются тиражи книг о Гарри Поттере, так как автор волшебной вселенной Джоан Роулинг ещё в феврале 2022 года из-за начала спецоперации на Украине приостановила свое сотрудничество с российским издательством «Махаон», которому принадлежат права на издание её книг на территории РФ.
«В сети книжных магазинов «Читай-город» зафиксирован рост спроса на Гарри Поттера, активнее всего покупают подарочную серию с иллюстрациями Джима Кея. Также мы отмечаем рост продаж книг Джоан Роулинг на английском языке - в интернет-магазине и рознице рост составляет 30%. Хорошо продаются фан-издания по вселенной – например, в разделе Кулинария в топе продаж представлены две книги по рецептам из Гарри Поттера. Отметим, что впервые в этом полугодии Гарри Поттер не занял первое место в детском топе, его сместила новеллизация Чебурашки», - сказали НСН в «Читай-городе».
Накануне писатель Денис Драгунский заявил «Радиоточке НСН», что не видит ничего страшного в том, что из продажи в России могут исчезнуть книг британской писательницы Джоан Роулинг, в частности, серии книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. По его словам, появятся другие авторы и другие книжки.
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