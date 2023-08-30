«Ничего страшного»: Писатель Драгунский не боится дефицита книг о Гарри Поттере

Драгунский отметил, что заменить книги британской писательницы невозможно.

«Заменить книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг нельзя, потому что они очень хорошие и многими любимые. Книгу вообще нельзя заменить! Ни Чехова, ни Мопассана», - подчеркнул писатель.

Он также высказал уверенность в том, что в скором времени всё обязательно уладится.

«И наши дети, и наши подростки не останутся без Гарри Поттера. Вместе с тем, жили же наши дети как-то до появления Гарри Поттера? Читали книжки. Появятся какие-то другие авторы и произведения. В любом случае, ничего страшного», - добавил Драгунский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что общей тенденции в исчезновении книг некоторых писателей нет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

