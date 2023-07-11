Книгу о Гарри Поттере продали за $13,4 тысячи
В Великобритании на аукционе продан редкий экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, сообщает «РЕН ТВ».
Ее бывший владелец купил за 30 пенсов. Книга ушла с молотка более чем за 10 тысяч фунтов стерлингов (13,4 тысячи долларов США). Ее выпустило издательство Bloomsbury тиражом 500 экземпляров.
К бывшему владельцу и коллекционеру роман попал после посещения распродажи в одном из читальных залов. «Гарри Поттер и философский камень» приобрел покупатель из Лос-Анджелеса.
Ранее HBO показал первый тизер сериала о Гарри Поттере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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