Книгу о Гарри Поттере продали за $13,4 тысячи

Ее бывший владелец купил за 30 пенсов. Книга ушла с молотка более чем за 10 тысяч фунтов стерлингов (13,4 тысячи долларов США). Ее выпустило издательство Bloomsbury тиражом 500 экземпляров.

К бывшему владельцу и коллекционеру роман попал после посещения распродажи в одном из читальных залов. «Гарри Поттер и философский камень» приобрел покупатель из Лос-Анджелеса.

Ранее HBO показал первый тизер сериала о Гарри Поттере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

