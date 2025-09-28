Часть россиян лишится водительских прав

По его словам, в настоящее время осуществляется совмещение медицинских баз данных с базами МВД. Если станет известно, что человеку права противопоказаны, то сигнал об этом будет получен МВД.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, а не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения.

Депутат отметил, что инициатива направлена на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.

Автошколы призвали запретить частное и дистанционное обучение водителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

