Часть россиян лишится водительских прав

В России будут аннулировать водительские удостоверения в случае обнаружения у их владельцев опасных заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

С 1 сентября водительские права подорожают вдвое

По его словам, в настоящее время осуществляется совмещение медицинских баз данных с базами МВД. Если станет известно, что человеку права противопоказаны, то сигнал об этом будет получен МВД.

Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, а не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения.

Депутат отметил, что инициатива направлена на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.

Автошколы призвали запретить частное и дистанционное обучение водителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АвтомобилистыВодителиВодительские Права

Горячие новости

Все новости

партнеры