Часть россиян лишится водительских прав
В России будут аннулировать водительские удостоверения в случае обнаружения у их владельцев опасных заболеваний, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
По его словам, в настоящее время осуществляется совмещение медицинских баз данных с базами МВД. Если станет известно, что человеку права противопоказаны, то сигнал об этом будет получен МВД.
Закон вступит в силу 1 марта 2027 года. В базе данных будет фиксироваться наличие медицинских показаний к лишению прав, а не сам диагноз. Эта информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что приведет к аннулированию водительского удостоверения.
Депутат отметил, что инициатива направлена на оперативный обмен информацией, а не на увеличение количества медицинских осмотров.
Автошколы призвали запретить частное и дистанционное обучение водителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
