Если человек когда-либо поддерживал украинскую армию деньгами, но ему нечего делать в России. Всех остальных уехавших из страны после начала СВО можно простить, но после покаяния, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с НСН.

Актер Иван Охлобыстин призвал простить артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). Он отметил, что они это сделали из-за своей инфантильности, поскольку находятся на уровне развития пятилетних детей. Его слова приводит издание «Абзац». Милонов не согласился с такой позицией.