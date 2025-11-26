«Чао, пупсик!»: Милонов назвал, каким артистам не простят отъезд из России
Уехавшие из России после начала спецоперации звезды делятся на две категории, одну из них пускать обратно категорически нельзя, заявил НСН Виталий Милонов.
Если человек когда-либо поддерживал украинскую армию деньгами, но ему нечего делать в России. Всех остальных уехавших из страны после начала СВО можно простить, но после покаяния, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в беседе с НСН.
Актер Иван Охлобыстин призвал простить артистов, уехавших из России после начала специальной военной операции (СВО). Он отметил, что они это сделали из-за своей инфантильности, поскольку находятся на уровне развития пятилетних детей. Его слова приводит издание «Абзац». Милонов не согласился с такой позицией.
«Когда мы достигнем наших целей спецоперации, то они, конечно, все будут пытаться приехать. Ну а смысл всех прощать? Снова побегут к нашему тортику? Простить можно не всех. Если перейден Рубикон — люди финансировали ВСУ, то это уже все — чао, пупсик! Таких артистов следует избавить от необходимости покаяния в духе инквизиции. А есть те, кто особо ничего не говорили, тогда покаяние смоет все грехи. Как православный человек я напомню, что оно должно быть. Если не отмыть слезами душу, то она не очистится. Но без каких-то украинизмов: не надо никого ставить на колени публично. Это выглядит мерзко, но покаяние должно быть в душе и заявление, что они не разделяют больше свою прошлую позицию», — отметил он.
Ранее заслуженный адвокат России Людмила Айвар объяснила НСН, почему иноагенты рискуют чаще отправляться за решетку.
