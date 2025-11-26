По ее словам, россияне стали реже покупать новые музыкальные инструменты, отдавая предпочтение б/у.

«Относительно прошлого года мы видим снижение спроса в натуральном выражении на 10-12%. Есть понятия покупательской активности и покупательской способности. Снижение спроса мы объясняем тем, что сейчас много обсуждается всего по поводу того, что цены выросли, а зарплаты — нет. В связи с этим растет рынок C2C (интернет-торговля между частными лицами — прим. НСН). В какой-то степени этот рынок замещает рынок новых товаров», — указала эксперт.

Ранее Еремичева рассказала НСН, что цены на музыкальные инструменты в этом году увеличились в среднем на 10% из-за возросших логистических издержек и проблем с оплатой импортных товаров.

