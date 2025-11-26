Укулеле и флейта: Какой музыкальный инструмент подарить на Новый год
В этом году спрос на новые музыкальные инструменты упал на 10-12%, сказала НСН Ольга Еремичева.
В преддверии Нового года растут продажи компактных музыкальных инструментов по типу укулеле, рассказала НСН коммерческий директор сети музыкальных магазинов «Музторг» Ольга Еремичева.
«В подарок на Новый год россияне чаще всего выбирают такие музыкальные инструменты, как акустические гитары, электрогитары и бас-гитары. Особенной популярностью пользуются компактные музыкальные инструменты. Например, укулеле. Также в разы увеличиваются продажи по клавишным и духовым инструментам. Часто приобретают флейты. Также растут продажи наушников и студийных мониторов для домашних студий. Что касается аксессуаров для музыкальных инструментов, то это обычно сопутствующая покупка. Продажи аксессуаров увеличиваются пропорционально продажам основных инструментов. К примеру, гитары выросли на 50%, значит и струны выросли на 50%», — сказал собеседница НСН.
По ее словам, россияне стали реже покупать новые музыкальные инструменты, отдавая предпочтение б/у.
«Относительно прошлого года мы видим снижение спроса в натуральном выражении на 10-12%. Есть понятия покупательской активности и покупательской способности. Снижение спроса мы объясняем тем, что сейчас много обсуждается всего по поводу того, что цены выросли, а зарплаты — нет. В связи с этим растет рынок C2C (интернет-торговля между частными лицами — прим. НСН). В какой-то степени этот рынок замещает рынок новых товаров», — указала эксперт.
Ранее Еремичева рассказала НСН, что цены на музыкальные инструменты в этом году увеличились в среднем на 10% из-за возросших логистических издержек и проблем с оплатой импортных товаров.
