Прилепин рассказал уехавшим артистам-иноагентам о правилах возвращения

Российский писатель Захар Прилепин заявил aif.ru, что артистам-иноагентам, которые хотят вернуться в Россию, придётся соблюдать предусмотренные законом требования.

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По его словам, специальная юридическая процедура не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать. Артисты-иноагенты могут зарабатывать на концертных площадках, но им запрещают выступления в определённом формате.

Прилепин отметил, что никакого тюремного заключения не предполагается.

Ранее актриса Яна Поплавская сравнила уехавших из России артистов с тараканами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ИноагентыЗахар Прилепин

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