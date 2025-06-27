Прилепин рассказал уехавшим артистам-иноагентам о правилах возвращения
Российский писатель Захар Прилепин заявил aif.ru, что артистам-иноагентам, которые хотят вернуться в Россию, придётся соблюдать предусмотренные законом требования.
По его словам, специальная юридическая процедура не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать. Артисты-иноагенты могут зарабатывать на концертных площадках, но им запрещают выступления в определённом формате.
Прилепин отметил, что никакого тюремного заключения не предполагается.
Ранее актриса Яна Поплавская сравнила уехавших из России артистов с тараканами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru