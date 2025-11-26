Огонь зимней Олимпиады-2026 зажгли в Греции

На церемонии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Роль верховной жрицы исполнила актриса Мэри Мина. Она передала огонь призёру Олимпиады-2024 гребцу Петросу Гайдатзису. Эстафета олимпийского огня завершится 6 февраля 2026 года на Олимпийском стадионе в Милане.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал не показывать на российском ТВ зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

