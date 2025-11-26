«Пупупу»: Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на звание «Слово года-2025»
Портал «Грамота.ру» отобрал 12 претендентов на звание «Слово года-2025». Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, из 500 слов в шорт-лист попали 12. Это «лимб», «проявленность», «зумер», «ред флаг», «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить», а также междометие «пупупу».
Отмечается, что входе отобра претендентов, специалисты учитывали, в том числе, рост их упоминаемости в соцсетях и СМИ. Тенденцией этого года стало повсеместное присутствие контента, сгенерированного нейросетями.
Организаторы проекта добавили, что «Слово года-2025» выберут методом открытого рейтингового голосования.
Ранее главред портала «Грамота.ру» Ксения Киселева заявила, что русский язык насчитывает по меньшей мере 200 тысяч слов с зафиксированным написанием и значением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Черный заказ: Откуда в интернете информация для «пробива» человека
- «Пупупу»: Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на звание «Слово года-2025»
- Россиянам рассказали, где можно наткнуться на нелегальную «ювелирку»
- Россиянам посоветовали легально подрабатывать Дедом Морозом
- Подорожали на 10%: Сколько стоят виниловые проигрыватели
- Актриса Тарасова заявила, что вейп с наркотиком ей подарили
- Зеленский будет обсуждать вопрос территорий только с Путиным и Трампом
- Не только грязь и инфекции: Что ждет российских туристов после отмены виз с Индией
- Бардин рассказал, почему господдержка поможет не всем мультипликаторам
- Нечаев назвал последствия «кражи» российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru