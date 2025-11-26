«Пупупу»: Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на звание «Слово года-2025»

В частности, из 500 слов в шорт-лист попали 12. Это «лимб», «проявленность», «зумер», «ред флаг», «сигма», «имба», «выгорание», «промпт», «слоп», «брейнрот» и «подсветить», а также междометие «пупупу».

Отмечается, что входе отобра претендентов, специалисты учитывали, в том числе, рост их упоминаемости в соцсетях и СМИ. Тенденцией этого года стало повсеместное присутствие контента, сгенерированного нейросетями.

Организаторы проекта добавили, что «Слово года-2025» выберут методом открытого рейтингового голосования.

Ранее главред портала «Грамота.ру» Ксения Киселева заявила, что русский язык насчитывает по меньшей мере 200 тысяч слов с зафиксированным написанием и значением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

