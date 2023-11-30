Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо от супруги
Анастасия Кондрачук, супруга экс-жениха российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова заявила, что послала мужу письмо накануне его смерти, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александа Бенхина.
«Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. […] Люблю тебя очень сильно», — говорилось в тексте письма. Бенхин не исключил, что причиной подавленного состояния Кузнецова могла стать депрессия.
Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с супругой. В мае 2023 года пара подралась на почве ревности. Женщина оказалась в больнице и написала на мужа заявление в правоохранительные органы. Кузнецову грозило до восьми лет лишения свободы. Позже супруги помирились.
Следователи не нашли на теле экс-бойфренда Волочковой следов насилия или борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru