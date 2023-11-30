Бывший жених Волочковой перед смертью получил письмо от супруги

«Знай, что я всегда с тобой и ни за что не откажусь от тебя никогда. […] Люблю тебя очень сильно», — говорилось в тексте письма. Бенхин не исключил, что причиной подавленного состояния Кузнецова могла стать депрессия.

Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с супругой. В мае 2023 года пара подралась на почве ревности. Женщина оказалась в больнице и написала на мужа заявление в правоохранительные органы. Кузнецову грозило до восьми лет лишения свободы. Позже супруги помирились.

Следователи не нашли на теле экс-бойфренда Волочковой следов насилия или борьбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

