Адвокат экс-бойфренда Волочковой подтвердил его смерть в СИЗО
Адвокат Сергея Кузнецова, экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой, Александр Бенхин подтвердил его смерть, сообщает телеканал «360».
Это произошло в камере СИЗО «Матросская тишина». По словам правозащитника, ранее он ошибочно назвал информацию ложной. Бенхин отметил, что уверен в том, что Кузнецов умер.
«Поскольку я первый, кто говорил, что это фейк, теперь я должен донести информацию, что это правда — его нет уже в живых», — отметил адвокат.
Ранее сообщалось, что жена Кузнецова разговаривала со следователем и тот заявил, что Кузнецов жив и здоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru