Адвокат экс-бойфренда Волочковой подтвердил его смерть в СИЗО

Адвокат Сергея Кузнецова, экс-возлюбленного балерины Анастасии Волочковой, Александр Бенхин подтвердил его смерть, сообщает телеканал «360».

СМИ: Экс-бойфренда Волочковой нашли мертвым в СИЗО

Это произошло в камере СИЗО «Матросская тишина». По словам правозащитника, ранее он ошибочно назвал информацию ложной. Бенхин отметил, что уверен в том, что Кузнецов умер.

«Поскольку я первый, кто говорил, что это фейк, теперь я должен донести информацию, что это правда — его нет уже в живых», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что жена Кузнецова разговаривала со следователем и тот заявил, что Кузнецов жив и здоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анастасия ВолочковаСИЗО

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