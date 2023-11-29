Адвокат экс-бойфренда Волочковой подтвердил его смерть в СИЗО

Это произошло в камере СИЗО «Матросская тишина». По словам правозащитника, ранее он ошибочно назвал информацию ложной. Бенхин отметил, что уверен в том, что Кузнецов умер.

«Поскольку я первый, кто говорил, что это фейк, теперь я должен донести информацию, что это правда — его нет уже в живых», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что жена Кузнецова разговаривала со следователем и тот заявил, что Кузнецов жив и здоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

