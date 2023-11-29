СМИ: На теле экс-бойфренда Волочковой не нашли следов насилия

Следователи не нашли на теле совершившего суицид экс-бойфренда Волочковой следов насилия или борьбы, сообщает Life.Ru.

Уточняется, что в камере Кузнецов находился один, этот факт делает версию с самоубийством основной.

По информации издания, спустя час после смерти его тело было обнаружено другим арестованным, после чего сообщил о произошедшем сотрудникам ФСИН. Сейчас Следственный комитет изучает кадры с камер видеонаблюдения.

Волочкова и Кузнецов познакомились на ТВ-шоу «Давай поженимся» в 2021 году. После отдыха на Мальдивах балерина бросила кавалера, который в прошлом году женился на новой возлюбленной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

