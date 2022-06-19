Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис скончался в возрасте 76 лет

Экс-госсекретарь РСФСР, ближайший соратник бывшего президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис умер в Баку возрасте 76 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря политика Андрея Маркова.

«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — отметил Марков, подчеркнув, что смерть политического деятеля была неожиданной.