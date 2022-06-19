Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис скончался в возрасте 76 лет
Экс-госсекретарь РСФСР, ближайший соратник бывшего президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис умер в Баку возрасте 76 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря политика Андрея Маркова.
«Он не болел, прекрасно себя чувствовал и только что принял участие в работе в IX Глобальном бакинском форуме, на котором обсуждался вопрос «Угроза глобальному миропорядку», — отметил Марков, подчеркнув, что смерть политического деятеля была неожиданной.
Сведения о кончине Бурбулиса подтвердила ТАСС племянница политика Юлия Бурбулис.
Политик в 1991—1992 годах являлся первым заместителем председателя правительства России, а также - государственным секретарем РСФСР. Бурбулис участвовал в подготовке Беловежского совещания, после которого решением лидеров России, Украины и Белоруссии прекратил существование СССР.
Ранее, 10 мая сообщалось, что скончался первый президент Украины Леонид Кравчук, 4 мая умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.
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