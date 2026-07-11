Захарова выразила сожаление о реакции сербской стороны на выступление Стефанчука
МИД России выразил разочарование из‑за того, что Сербия не дала должного отклика на антироссийские высказывания спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука — они прозвучали в ходе конференции в Белграде. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Дипломат отметила, что представители украинских властей регулярно пользуются разными площадками для продвижения антироссийской повестки, и белградская конференция не стала исключением.
Как подчеркнула Захарова, Стефанчук, будучи приглашённым на мероприятие, использовал предоставленную возможность в максимально негативном ключе — он стремился сделать русофобскую риторику центральной линией всей встречи.
По мнению представителя МИД, в Сербии отчётливо видят истинную суть нынешнего украинского руководства. Захарова считает, что власти Украины, действуя по наставлениям европейских покровителей, наносят ущерб собственному народу, разрушая его культурное и историческое наследие.
Кроме того, Захарова указала на лицемерный характер выступления Стефанчука: он пытался представить Украину как сторону, пострадавшую от «российской агрессии», и тем самым переложить на Россию вину за беды, вызванные политикой неонацистского режима. В речи украинского спикера также звучали обвинения в адрес России — в частности, в «порабощении восточноевропейских народов» и в том, что страна мешает им двигаться в сторону Европы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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