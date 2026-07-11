Народный артист России Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет
На 88‑м году жизни скончался Юрий Смирнов — народный артист России, заслуженный артист РСФСР. О кончине актёра 11 июля проинформировала пресс‑служба Театра на Таганке.
В Telegram‑канале театра отметили, что Юрий Смирнов до самого конца оставался тесно связан с объединённым Театром на Таганке: он не прекращал творческую деятельность и регулярно выходил на сцену.
На данный момент информация о причинах смерти артиста не раскрывается.
Юрий Смирнов появился на свет 6 ноября 1938 года в Москве. Его кинодебют состоялся ещё во время учёбы — в 1961 году он снялся в картине «Девять дней одного года». Широкую известность актёру принесла роль Гаврилы в ленте «Бумбараш». В театральной карьере Смирнова — множество ярких работ, в том числе образы в знаковых спектаклях «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана» и «Живой». Завершающей творческой работой артиста стала главная роль в постановке «Земляничная поляна».
Творческие заслуги Юрия Смирнова были отмечены рядом наград: он стал лауреатом Премии Москвы в области литературы и искусства (номинация «Театральное искусство») и был удостоен почётного знака «За безупречную службу Москве».
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