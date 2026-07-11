Российская теннисистка Пушкарева прошла в финал юниорского Уимблдона

В полуфинале спортсменка одержала победу над представительницей Украины Полиной Скляр. Итоговый счёт встречи — 6:4, 2:6, 6:1, а продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В ходе игры Пушкарева выполнила пять подач навылет, допустила лишь одну двойную ошибку и сумела реализовать 6 из 11 брейк‑пойнтов. Её соперница отметилась двумя эйсами, но при этом совершила восемь двойных ошибок и использовала 4 из 6 брейк‑пойнтов.



За титул в финале Анна поборется с китаянкой Сунь Синьжань. Решающая игра состоится в субботу, 11 июля.

Ранее чемпионку Уимблдона 2023 года Маркету Вондроушову (Чехия) дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

