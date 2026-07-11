Российская теннисистка Пушкарева прошла в финал юниорского Уимблдона
17‑летняя российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в финал юниорского Уимблдона, который проходит в Лондоне.
В полуфинале спортсменка одержала победу над представительницей Украины Полиной Скляр. Итоговый счёт встречи — 6:4, 2:6, 6:1, а продолжительность матча составила 1 час 25 минут. В ходе игры Пушкарева выполнила пять подач навылет, допустила лишь одну двойную ошибку и сумела реализовать 6 из 11 брейк‑пойнтов. Её соперница отметилась двумя эйсами, но при этом совершила восемь двойных ошибок и использовала 4 из 6 брейк‑пойнтов.
За титул в финале Анна поборется с китаянкой Сунь Синьжань. Решающая игра состоится в субботу, 11 июля.
Ранее чемпионку Уимблдона 2023 года Маркету Вондроушову (Чехия) дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Евгений Плющенко: Сын уходит в сборную Азербайджана из-за деградации в России
- Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких ж/д пунктов пропуска
- Народный артист России Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет
- Российская теннисистка Пушкарева прошла в финал юниорского Уимблдона
- Житель Краснодара пытался провезти 1,6 тонны бензина через Ростовскую область
- Страны Прибалтики заявили МИД России о якобы непричастности к атакам ВСУ
- Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе
- Захарова выразила сожаление о реакции сербской стороны на выступление Стефанчука
- Минобороны России: Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву
- Полиция Германии не исключает диверсии на ж/д между Кёльном и Дюссельдорфом