Страны Прибалтики заявили МИД России о якобы непричастности к атакам ВСУ
На сайте МИД Литвы опубликовано совместное заявление временных поверенных в делах Литвы, Латвии и Эстонии в Москве. В документе подчёркивается, что страны Балтии не предоставляли своё воздушное пространство для ударов по российской территории.
«Временные поверенные в делах ещё раз чётко заявили, что страны Балтии не открывали своё воздушное пространство для осуществления каких‑либо атак на цели в России», — указано в публикации.
В заявлении отмечается, что Литва, Латвия и Эстония на разных уровнях последовательно подтверждают свою непричастность к подобным операциям. Также в документе содержится утверждение о том, что Россия распространяет не соответствующую действительности информацию, тем самым усиливая напряжённость в международных отношениях.
Ранее глава правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что Россия намерена судиться с Прибалтикой из-за русофобии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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