Умер первый глава независимой Белоруссии Шушкевич
Умер первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета республики Станислав Шушкевич. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Ему было 87 лет.
До этого его супруга рассказала, что политик заболел коронавирусом и был доставлен в реанимацию.
Станислав Шушкевич в 1991 году был участником и подписантом встречи в Беловежской пуще с президентами РФ и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком. В ходе этих переговоров было принято решение о распаде СССР и создании СНГ.
После событий августа 2020 года в Белоруссии экс-председатель Верховного Совета республики обвинил лидера страны Александра Лукашенко в незаконном удержании власти, призвав его подать в отставку. После этого в 2021 году имя Шушкевича было удалено из учебников белорусской истории.
Станислав Шушкевич был спикером НСН. Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он не поверил в обещания Александра Лукашенко покинуть пост президента Белоруссии и заявил, что президент республики торопится в РФ на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попросить денег.
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