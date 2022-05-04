Умер первый глава независимой Белоруссии Шушкевич

Станислав Шушкевич в 1991 году был участником и подписантом встречи в Беловежской пуще с президентами РФ и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком. В ходе этих переговоров было принято решение о распаде СССР и создании СНГ.

После событий августа 2020 года в Белоруссии экс-председатель Верховного Совета республики обвинил лидера страны Александра Лукашенко в незаконном удержании власти, призвав его подать в отставку. После этого в 2021 году имя Шушкевича было удалено из учебников белорусской истории.



Станислав Шушкевич был спикером НСН. Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он не поверил в обещания Александра Лукашенко покинуть пост президента Белоруссии и заявил, что президент республики торопится в РФ на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попросить денег.