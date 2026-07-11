Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких ж/д пунктов пропуска
Российская сторона направила Финляндии официальное уведомление о временном прекращении работы ряда железнодорожных пунктов пропуска. Об этом проинформировала финская телерадиокомпания Yle.
Согласно данным СМИ, документ поступил в МИД Финляндии 9 июля. При этом власти страны были в курсе планируемых ограничений ещё с конца июня — информация появилась в средствах массовой информации.
Под действие ограничений попали пункты пропуска Вартиус — Люття и Ниирала — Вяртсиля (на карельском направлении), а также Иматра — Светогорск (в Ленинградской области). Помимо этого, движение будет приостановлено на станциях Выборг и Санкт‑Петербург‑Финляндский.
В финском МИД считают, что решение России не станет серьёзным ударом для страны. В ведомстве уточнили, что ключевой узел грузовых перевозок между двумя государствами — пункт пропуска Вайниккала — продолжает функционировать в обычном режиме.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового транспорта «ГрузАвтоТранс» Владимир Матягин рассказал НСН, что ограничение железнодорожного движения через Финляндию, Латвию и Эстонию не скажется ни на перевозчиках, ни на ценах на товары, так как эти направления совсем не загружены.
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