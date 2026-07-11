СМИ: НАТО не видит признаков подготовки России к конфликту с альянсом

Один из высокопоставленных представителей НАТО заявил об отсутствии свидетельств того, что Россия готовится к столкновению с альянсом, передает издание Times.

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Газета обращает внимание на то, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и ряд других политических деятелей высказывают предположения о планах России атаковать страны блока к 2030 году — якобы к этому времени Москва «успеет восстановить силы» после конфликта с Украиной. Тем не менее, по оценке собеседника Times, на данный момент никаких подтверждений подобных намерений не обнаружено. Чиновник подчеркнул, что не наблюдает ни малейших признаков того, что РФ заинтересована в противостоянии с Североатлантическим альянсом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывал мнение, что европейские государства стремятся выиграть время, чтобы к 2030 году добиться необходимого уровня боеготовности, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В свою очередь, президент России Владимир Путин охарактеризовал утверждения о возможном нападении России на страны НАТО не просто как абсурдные, но и как сознательную провокацию. По его словам, Запад намеренно распространяет ложные тезисы о мнимой военной угрозе со стороны России — это нужно для того, чтобы оправдать масштабное наращивание военной мощи.

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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