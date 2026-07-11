На портрете для галереи канцлеров Меркель нарисовали без указательного пальца

Экс‑канцлер руководила Германией 16 лет и заслужила прозвище «Мутти» благодаря своему стилю управления и невозмутимому юмору. Хотя критики вспоминают её призыв «Wir schaffen das», значительная часть немцев ностальгирует по стабильности времён её правления. Автобиография Меркель вернула её в публичное пространство, но 71‑летняя политик исключает возвращение в политику.



На портрете Меркель изображена в своём любимом небесно‑голубом пиджаке. По мнению Frankfurter Allgemeine Zeitung, она встаёт в ряд с такими влиятельными женщинами, как Екатерина Великая и Мария Терезия. Таблоид Bild обратил внимание на отсутствие указательного пальца на левой руке экс‑канцлера — это особенность техники художника Жереми Кейраса.



Портрет будет экспонироваться в музее Боде до конца октября, а затем займёт место среди портретов других канцлеров.

Ранее народный художник России Никас Сафронов рассказал НСН, что новая картина, которую опубликовал в соцсетях президент США Дональд Трамп, создана с помощью нейросетей.

