На портрете для галереи канцлеров Меркель нарисовали без указательного пальца
В Берлине в музее Боде прошла церемония открытия официального портрета экс‑канцлера Ангелы Меркель — теперь в галерее канцлеров есть и портрет единственной женщины, занимавшей этот пост. Сама Меркель с гордостью позировала рядом с работой 28‑летнего художника.
Экс‑канцлер руководила Германией 16 лет и заслужила прозвище «Мутти» благодаря своему стилю управления и невозмутимому юмору. Хотя критики вспоминают её призыв «Wir schaffen das», значительная часть немцев ностальгирует по стабильности времён её правления. Автобиография Меркель вернула её в публичное пространство, но 71‑летняя политик исключает возвращение в политику.
На портрете Меркель изображена в своём любимом небесно‑голубом пиджаке. По мнению Frankfurter Allgemeine Zeitung, она встаёт в ряд с такими влиятельными женщинами, как Екатерина Великая и Мария Терезия. Таблоид Bild обратил внимание на отсутствие указательного пальца на левой руке экс‑канцлера — это особенность техники художника Жереми Кейраса.
Портрет будет экспонироваться в музее Боде до конца октября, а затем займёт место среди портретов других канцлеров.
Ранее народный художник России Никас Сафронов рассказал НСН, что новая картина, которую опубликовал в соцсетях президент США Дональд Трамп, создана с помощью нейросетей.
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