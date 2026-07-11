Евгений Плющенко: Сын уходит в сборную Азербайджана из-за деградации в России

Фигурист объяснил это решение тем, что в России у юноши практически не было шансов регулярно участвовать в соревнованиях.



По мнению Плющенко, в родной стране его сын не пользовался достаточным интересом со стороны спортивного сообщества. Спортсмен заявил, что, не будь Александр его ребёнком, на него вовсе не обратили бы внимания. Евгений подчеркнул, что стремится дать сыну возможность выступать на международной арене, а текущее состояние российского фигурного катания он оценивает как деградирующее.



При этом спортсмен выразил благодарность Антону Сихарулидзе, возглавляющему ФФККР, за усилия по возвращению российских фигуристов на турниры под эгидой ISU. Напомним, что 21 мая исполком ФФККР предоставил Александру открепление от сборной России, а 1 июля ISU официально разрешил спортсмену с нового сезона представлять Азербайджан на международных соревнованиях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

