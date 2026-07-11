Евгений Плющенко: Сын уходит в сборную Азербайджана из-за деградации в России
В интервью изданию Sport.24 двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о переходе своего 13‑летнего сына Александра в сборную Азербайджана.
Фигурист объяснил это решение тем, что в России у юноши практически не было шансов регулярно участвовать в соревнованиях.
По мнению Плющенко, в родной стране его сын не пользовался достаточным интересом со стороны спортивного сообщества. Спортсмен заявил, что, не будь Александр его ребёнком, на него вовсе не обратили бы внимания. Евгений подчеркнул, что стремится дать сыну возможность выступать на международной арене, а текущее состояние российского фигурного катания он оценивает как деградирующее.
При этом спортсмен выразил благодарность Антону Сихарулидзе, возглавляющему ФФККР, за усилия по возвращению российских фигуристов на турниры под эгидой ISU. Напомним, что 21 мая исполком ФФККР предоставил Александру открепление от сборной России, а 1 июля ISU официально разрешил спортсмену с нового сезона представлять Азербайджан на международных соревнованиях, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Евгений Плющенко: Сын уходит в сборную Азербайджана из-за деградации в России
- Россия уведомила Финляндию о закрытии нескольких ж/д пунктов пропуска
- Народный артист России Юрий Смирнов умер в возрасте 87 лет
- Российская теннисистка Пушкарева прошла в финал юниорского Уимблдона
- Житель Краснодара пытался провезти 1,6 тонны бензина через Ростовскую область
- Страны Прибалтики заявили МИД России о якобы непричастности к атакам ВСУ
- Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе
- Захарова выразила сожаление о реакции сербской стороны на выступление Стефанчука
- Минобороны России: Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву
- Полиция Германии не исключает диверсии на ж/д между Кёльном и Дюссельдорфом