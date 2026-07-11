Житель Краснодара пытался провезти 1,6 тонны бензина через Ростовскую область
В Матвеево‑Курганском районе Ростовской области правоохранители задержали мужчину, пытавшегося извлечь прибыль из перепродажи топлива, сообщили в региональном управлении МВД.
Фигурантом дела стал 50‑летний житель Краснодарского края — его поймали в рамках рейдов, направленных на пресечение нарушений в топливной сфере. В грузовом фургоне «Форд‑Транзит» мужчина перевозил восемь бочек с бензином — общий объём горючего составил 1,6 тонны. Целью злоумышленника была реализация топлива по повышенной цене жителям Донецкой и Луганской Народных Республик.
По словам задержанного, он действовал в сговоре с операторами автозаправочных станций. В течение недели на АЗС в Горячем Ключе и Краснодаре он набирал бензин в 200‑литровые металлические ёмкости, не отвечающие нормативам ГОСТ в части пожарной безопасности.
Сейчас автомобиль и ёмкости с топливом изъяты. В отношении мужчины возбуждено административное дело — его обвиняют в нарушении правил транспортировки опасных грузов. Параллельно ведётся работа по привлечению к ответственности сотрудников АЗС, допустивших нарушения при обслуживании клиентов. Должностным лицам может грозить штраф в диапазоне от 300 до 400 тысяч рублей.
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что перепродажа бензина без регистрации юридического лица может обернуться для граждан штрафами, а также уголовным делом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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