Бывший генпрокурор объяснил необходимость наказания за незаконный арест

В Госдуму внесли законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование и незаконное лишение свободы. Депутаты от «Справедливой России», внесшие документ, считают, что за каждый день предварительного расследования и судебного следствия необходимо выплачивать не менее тысячи рублей, за каждый день домашнего ареста, подписки о невыезде и запрета определенных действий - не менее пяти тысяч рублей, за каждый день незаконного лишения свободы - не менее 15 тысяч рублей.

Бывший генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН выразил уверенность, что нужно радикально реформировать всю правоохранительную систему.

«У нас вопросы реформы правоохранительных органов, к сожалению, перешли в разряд политической конъюнктуры, а не серьезной, вдумчивой, всесторонней работы. Смотрите, уполномоченный по правам человека президенту говорит: необходимо вернуть прокуратуре право возбуждать уголовные дела. Генеральный прокурор в Государственной думе говорит: хорошо бы изменить систему арестов, вернуть аресты в прокуратуру, а через суд только обжаловать их законность. ФСБ всячески расширяет свою подследственность. Суды меняют систему апелляционного, кассационного обжалования. Это только крупные вещи и идеи, которые все высказывают. А по сути, мы упираемся в то, что никак не можем сесть и все обдумать в комплексе. Потому что эти постоянные шарахания, выхватывания то одного, то другого говорят о том, что давно назрела необходимость переосмысления состояния всей судебной и правоохранительной системы. Мы боимся признать, что когда-то допустили серьезные ошибки в реформировании судебно-правоохранительной системы, серьезные просчеты в Уголовно-процессуальном кодексе», - посетовал он.