Бывший генпрокурор объяснил необходимость наказания за незаконный арест
Валентин Степанков в эфире НСН также выразил уверенность, что нужно радикально реформировать всю правоохранительную систему.
В Госдуму внесли законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование и незаконное лишение свободы. Депутаты от «Справедливой России», внесшие документ, считают, что за каждый день предварительного расследования и судебного следствия необходимо выплачивать не менее тысячи рублей, за каждый день домашнего ареста, подписки о невыезде и запрета определенных действий - не менее пяти тысяч рублей, за каждый день незаконного лишения свободы - не менее 15 тысяч рублей.
Бывший генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН выразил уверенность, что нужно радикально реформировать всю правоохранительную систему.
«У нас вопросы реформы правоохранительных органов, к сожалению, перешли в разряд политической конъюнктуры, а не серьезной, вдумчивой, всесторонней работы. Смотрите, уполномоченный по правам человека президенту говорит: необходимо вернуть прокуратуре право возбуждать уголовные дела. Генеральный прокурор в Государственной думе говорит: хорошо бы изменить систему арестов, вернуть аресты в прокуратуру, а через суд только обжаловать их законность. ФСБ всячески расширяет свою подследственность. Суды меняют систему апелляционного, кассационного обжалования. Это только крупные вещи и идеи, которые все высказывают. А по сути, мы упираемся в то, что никак не можем сесть и все обдумать в комплексе. Потому что эти постоянные шарахания, выхватывания то одного, то другого говорят о том, что давно назрела необходимость переосмысления состояния всей судебной и правоохранительной системы. Мы боимся признать, что когда-то допустили серьезные ошибки в реформировании судебно-правоохранительной системы, серьезные просчеты в Уголовно-процессуальном кодексе», - посетовал он.
Собеседник НСН тем не менее признал актуальность подготовленного законопроекта. «Идея Миронова нужная, правильная. Но она опять же лишь тычок в нужную сторону. Сегодня существуют законы, когда незаконно содержащиеся под стражей люди получают компенсацию из федерального бюджета. Есть и меры уголовного воздействия за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Но ухудшение качества следствия налицо. Но нам нужен гласный, а не полузаконспирированный закон об оплате нанесенного морального ущерба за незаконный арест и привлечение к уголовной ответственности», - сказал он.
Напомним, на прошлой неделе полиция сфабриковала дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его обвинили в попытке сбыть наркотиков в крупном размере, он был отправлен под домашний арест. Однако доказать факт преступления полицейским не удалось, Голунов был освобожден 11 июня.
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