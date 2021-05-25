Судья в отставке раскрыл, кто довел Навального до нового уголовного дела

«Обычно такое дело возбуждается службой судебных приставов при составлении рапорта о заседании. В зале присутствует пристав, он составляет рапорт на имя вышестоящего начальника и тот решает вопрос о возбуждении уголовного дела. В качестве свидетелей могут привлечь кого угодно из присутствующих в зале судебного заседания», - объяснил он.

По его словам, подобного рода дела не распространены в России, но иногда случаются, если подсудимый оскорбляет судью или других участников процесса.

«Это не так сильно распространено, но случаются такие вещи, например, когда кто-то в зале судебного заседания проявляет неуважение, иногда в форме оскорбления судьи, иногда в форме угроз, иногда он оскорбляет других участников процесса – это тоже форма неуважения к суду», - отметил экс-судья.

Теперь оппозиционеру может грозить крупный денежный штраф, на срок лишения свободы новое дело повлиять не может, добавил Пашин.

«Во всяком случае, речь может идти о крупном денежном штрафе как минимум. Дело в том, что арестные дома не созданы, поэтому это наказание не применяется фактически, а лишением свободы заменено быть не может», - объяснил Пашин.

Отметим, что статья 297 УК РФ о неуважении к суду предусматривает либо штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что нет никаких сходств между инцидентом с Навальным, когда самолет экстренно сел в Омске, и ситуацией со снятием с рейса и задержанием бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.

