Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана
Суд признал оппозиционера Алексея Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает РИА Новости.
О назначенном политику наказании станет известно позже. Однако, поскольку статья о клевете не предполагает тюремного заключения, приговор не повлияет на продолжительность реального срока Навального.
Кроме того, прокуратура из-за высказываний Навального в ходе процесса попросила суд направить материалы в Следственный комитет. Слова оппозиционера проверят на предмет еще одного состава преступления. Решение будет оглашено в конце процесса.
Ранее в субботу Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока и замену его на реальный по делу «Ив Роше».
Дело о клевете возбудили против Навального в 2020 году. Оппозиционер прокомментировал видеоролик, в котором ветеран поддержал внесение поправок в Конституцию РФ. По данным гособвинения, в словах Навального содержатся «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана».
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