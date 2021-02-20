Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

О назначенном политику наказании станет известно позже. Однако, поскольку статья о клевете не предполагает тюремного заключения, приговор не повлияет на продолжительность реального срока Навального.

Кроме того, прокуратура из-за высказываний Навального в ходе процесса попросила суд направить материалы в Следственный комитет. Слова оппозиционера проверят на предмет еще одного состава преступления. Решение будет оглашено в конце процесса.

Ранее в субботу Мосгорсуд признал законной отмену Навальному условного срока и замену его на реальный по делу «Ив Роше».

Дело о клевете возбудили против Навального в 2020 году. Оппозиционер прокомментировал видеоролик, в котором ветеран поддержал внесение поправок в Конституцию РФ. По данным гособвинения, в словах Навального содержатся «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана».

