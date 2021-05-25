«Острый психоз!» Генерал ФСБ о роли России в задержании Протасевича
Александр Михайлов предположил, что Россию так или иначе попытаются наказать, но ничего нового придумать не смогут.
Россию в любом случае будут связывать с инцидентом в Минске, но новых санкций придумать не смогут, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя статью Bloomberg о том, что случай с посадкой самолета и задержанием оппозиционеров может стать прецедентом для других авторитарных стран, прежде всего, для России и Китая.
«Мы с вами имеем дело с психозом, антироссийским психозом самым натуральным, когда во всех бедах, включая извержение Везувия, виновата Россия. Мы к этому уже давно привыкли и прекрасно понимаем, что в любом случае нас будут связывать с этими обстоятельствами. Это мы уже наблюдаем, уже Россия оказывается виновата в том, что там посадили самолет. Внимания серьезного обращать не надо. Тем более, мне кажется, что в отношении России все санкции уже исчерпаны, и вряд ли каким-то образом нас еще можно наказать», - отметил Михайлов.
Он также подчеркнул, что нет никаких сходств между инцидентом с Навальным, когда самолет экстренно сел в Омске, и ситуацией со снятием с рейса и задержанием бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем.
«Никаких аналогов здесь нет, потому что там была неотвратимая сила обстоятельств, связанная с состоянием здоровья человека и угрозой его жизни. Здесь совершенно другая история», - добавил генерал-майор.
Напомним, 20 августа на пути из Томска в Москву российский оппозиционер Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Навального госпитализировали, он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Российские врачи заявили, что не обнаружили в его организме ядов. В качестве основной причины ухудшения самочувствия медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не ждет новых европейских санкций на фоне инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.
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