Бывший директор Газманова не признал вину в хищении 15 млн рублей
Экс-директор певца Олега Газманова Дмитрий Царенко не признал вину в мошенничестве при организации концертов артиста. Об этом сообщается в ходе заседания суда в Москве, передает РЕН ТВ.
Царенко обвиняется в хищении более 15 млн рублей, полученных от выступлений певца. По версии следствия, средства принимались на счета индивидуального предпринимателя Царенко в обход компании «ОМГ-Промо», где он занимал должность генерального директора.
В суде подсудимый заявил о невозможности полноценно реализовать право на защиту, поскольку суд отклоняет доказательства и ходатайства адвокатов.
Он утверждает, что действовал по указаниям Газманова, передавая ему деньги наличными или на личные счета. Защита представила аудиозаписи, которые подтверждают осведомленность певца о схеме работы через ИП.
Параллельно с уголовным процессом Царенко подал к Газманову гражданский иск о взыскании 44 млн рублей как необоснованного обогащения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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