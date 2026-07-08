Бывший директор Газманова не признал вину в хищении 15 млн рублей

Экс-директор певца Олега Газманова Дмитрий Царенко не признал вину в мошенничестве при организации концертов артиста. Об этом сообщается в ходе заседания суда в Москве, передает РЕН ТВ.

Царенко обвиняется в хищении более 15 млн рублей, полученных от выступлений певца. По версии следствия, средства принимались на счета индивидуального предпринимателя Царенко в обход компании «ОМГ-Промо», где он занимал должность генерального директора.