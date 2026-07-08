В Минтрансе оценили работу транспорта на фоне проблем с топливом
Ключевая транспортная инфраструктура России функционирует без сбоев и полностью обеспечена топливом. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин заявил на совещании с президентом, передает Ura.ru.
По словам министра, транспортный комплекс страны успешно справляется с грузовыми и пассажирскими перевозками. Отраслевая система уверенно выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет общую устойчивость.
Никитин также отметил стабильную ситуацию в сфере дорожного строительства и активное обновление парка общественного транспорта в регионах. При сохранении общих объемов перевозок на уровне прошлого года зафиксирован заметный рост пассажиропотока на туристических направлениях.
Глава ведомства поделился статистикой за пять месяцев текущего года. За этот период услугами общественного транспорта в стране воспользовались 3,7 млрд человек, сообщают «Известия».
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