В Минтрансе оценили работу транспорта на фоне проблем с топливом

Ключевая транспортная инфраструктура России функционирует без сбоев и полностью обеспечена топливом. Об этом глава Минтранса Андрей Никитин заявил на совещании с президентом, передает Ura.ru.

По словам министра, транспортный комплекс страны успешно справляется с грузовыми и пассажирскими перевозками. Отраслевая система уверенно выдерживает пиковые нагрузки и сохраняет общую устойчивость.