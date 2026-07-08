Юрист сообщил о последствиях продажи мест в очередях на АЗС
Продажа мест в очередях на автозаправочных станциях может обернуться штрафами и даже уголовным преследованием для продавцов. Об этом aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По словам эксперта, создание помех движению при перепродаже мест грозит наказанием за нарушение правил дорожного движения. Подобная деятельность также может быть запрещена внутренними регламентами АЗС, которые распространяются как на сотрудников, так и на частных лиц.
Соловьев уточнил, что службы безопасности АЗС вправе отказать в обслуживании продавцам мест в очередях и запретить отпуск топлива. Такие меры направлены против создания ажиотажа и искусственного повышения спроса на заправках.
Юрист добавил, что в случае обмана покупателя продавцы могут быть привлечены к уголовной ответственности за мошенничество. Сотрудники ГАИ также вправе штрафовать граждан за парковку в запрещенных местах на территории автозаправочных станций.
Между тем сети курганских АЗС грозит крупный штраф от УФАС из-за скрытых цен на топливо, сообщает Ura.ru.
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