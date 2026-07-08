Юрист сообщил о последствиях продажи мест в очередях на АЗС

Продажа мест в очередях на автозаправочных станциях может обернуться штрафами и даже уголовным преследованием для продавцов. Об этом aif.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, создание помех движению при перепродаже мест грозит наказанием за нарушение правил дорожного движения. Подобная деятельность также может быть запрещена внутренними регламентами АЗС, которые распространяются как на сотрудников, так и на частных лиц.