Минобороны: ПВО сбила 111 украинских дронов за 12 часов
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 8 июля.
Ликвидация БПЛА проводилась в течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск. Дроны были подавлены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Калужской областей, уточнили в российском оборонном ведомстве
Также беспилотники противника оказались сбитыми над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Также в Минобороны сообщили, что в акватории Черного моря была уничтожена группа безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Ura.ru.
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