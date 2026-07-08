Минобороны: ПВО сбила 111 украинских дронов за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 8 июля.

Ликвидация БПЛА проводилась в течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск. Дроны были подавлены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Калужской областей, уточнили в российском оборонном ведомстве

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Также беспилотники противника оказались сбитыми над Московским регионом, Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Также в Минобороны сообщили, что в акватории Черного моря была уничтожена группа безэкипажных катеров ВСУ, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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