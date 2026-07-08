Минобороны: ПВО сбила 111 украинских дронов за 12 часов

Путин обсудил с кабмином вопросы топливного и транспортного комплексов Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине Итоговая декларация саммита НАТО в Турции стала самой краткой за четверть века Почти каждый второй школьник в РФ набрал 70 и выше баллов на ЕГЭ Эрмитаж введет гибкую систему цен на билеты для перераспределения потоков посетителей