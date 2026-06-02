Родион Газманов выступил свидетелем на суде по делу экс-директора отца

Во время судебного допроса Родион уточнил, что его коммуникация с Царенко ограничивалась исключительно рабочими моментами, связанными с концертной деятельностью. О подробностях возбужденного уголовного дела свидетель узнал только из материалов дела.

Сын певца признался, что лишь изредка посещал офис компании и был знаком с частью персонала. При этом в бумажную волокиту и специфические детали функционирования бизнеса он не погружался.

Ранее в ходе судебных слушаний Олег Газманов обвинил Царенко в присвоении 15 миллионов рублей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

