Родион Газманов выступил свидетелем на суде по делу экс-директора отца

Сын артиста и композитора Олега Газманова Родион выступил в качестве свидетеля в Хорошевском суде столицы на процессе по делу бывшего директора артиста Дмитрия Царенко, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает корреспондент РЕН ТВ, Газманов-младший заявил, что не изучал финансовую документацию и ничего не знает о передаче денежных средств подсудимому.

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Во время судебного допроса Родион уточнил, что его коммуникация с Царенко ограничивалась исключительно рабочими моментами, связанными с концертной деятельностью. О подробностях возбужденного уголовного дела свидетель узнал только из материалов дела.

Сын певца признался, что лишь изредка посещал офис компании и был знаком с частью персонала. При этом в бумажную волокиту и специфические детали функционирования бизнеса он не погружался.

Ранее в ходе судебных слушаний Олег Газманов обвинил Царенко в присвоении 15 миллионов рублей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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