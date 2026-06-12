В Москве суд рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 млн рублей
В Москве суд принял к производству иск о взыскании 44 млн рублей с народного артиста России, певца Олега Газманова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Известно, что иск заявил экс-директор знаменитости Дмитрий Царенко. В документах сказано, что его заявление, которое ранее было оставлено без движения, приняли к производству. Беседа назначена судом на 18 июня. Отмечается, что сам Царенко в настоящий момент находится в СИЗО.
Заявленные в иске экс-директора певца 44 млн рублей, как сообщил адвокат Царенко Алексей Новожилов, тот на протяжении пяти лет клал на счета артиста. Заявитель предполагает, что звезда должна вернуть эти деньги, раз не считает их гонорарами за концерты.
В 2024 году Олег Газманов обратился в правоохранительные органы, заподозрив своего директора в хищении средств, поступающих с концертов. В результате Царенко приговорили к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества на сумму 10,4 млн рублей. Вскоре по схожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 млн рублей. Газманова допросили по обоим делам в качестве потерпевшего.
Уточняется, что Царенко не признает вину и говорит, что передавал деньги артисту в полном объеме и в соответствии с договоренностями. Экс-директор Газманова рассказал, что по указанию певца и для его удобства проводил средства через свой ИП, выдавал их наличными или переводил на личный счет артиста.
Ранее финансовый консультант и бухгалтер Олега Газманова Ольга Джавахадзе в суде назвала суммы гонораров артиста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Суд узаконил пожизненный приговор фигуранту дела об убийстве «Моторолы» Погорелову
- Генконсул: Граждане Франции готовы вступить в ряды ВС РФ
- В Москве суд рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 млн рублей
- ФОМ: Более 70% россиян доверяют Путину
- Илон Маск стал первым триллионером в истории
- Фигуристка Медведева перенесла операцию на ногах
- Силы ПВО за неделю сбили почти 5 тысяч дронов ВСУ и четыре ракеты «Фламинго»
- В меморандум об урегулировании конфликта между США и Ираном вошли 14 пунктов
- ЦСКА проведет благотворительный турнир в поддержку Евгения Алдонина
- Бриллиантовый миф: Почему у производителей алмазов нет перспектив