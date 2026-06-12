В Москве суд рассмотрит иск к Олегу Газманову на 44 млн рублей

В Москве суд принял к производству иск о взыскании 44 млн рублей с народного артиста России, певца Олега Газманова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Известно, что иск заявил экс-директор знаменитости Дмитрий Царенко. В документах сказано, что его заявление, которое ранее было оставлено без движения, приняли к производству. Беседа назначена судом на 18 июня. Отмечается, что сам Царенко в настоящий момент находится в СИЗО.

Заявленные в иске экс-директора певца 44 млн рублей, как сообщил адвокат Царенко Алексей Новожилов, тот на протяжении пяти лет клал на счета артиста. Заявитель предполагает, что звезда должна вернуть эти деньги, раз не считает их гонорарами за концерты.