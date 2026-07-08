Трамп допустил обеспечение закрытого неба для Украины

Президент США Дональд Трамп допустил возможность закрытия воздушного пространства над Украиной в рамках гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщают «Известия».

Изначально на вопрос журналиста Трамп ответил с замешательством, после чего госсекретарь США Марко Рубио и Зеленский разъяснили ему значение термина «закрытое небо». После этого президент США подтвердил готовность пойти на такой шаг в случае нового обострения ситуации.