Трамп допустил обеспечение закрытого неба для Украины

Президент США Дональд Трамп допустил возможность закрытия воздушного пространства над Украиной в рамках гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщают «Известия».

Изначально на вопрос журналиста Трамп ответил с замешательством, после чего госсекретарь США Марко Рубио и Зеленский разъяснили ему значение термина «закрытое небо». После этого президент США подтвердил готовность пойти на такой шаг в случае нового обострения ситуации.

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При этом Трамп выразил уверенность в заключении сделки, отметив, что после ее достижения подобные вопросы не будут вызывать беспокойства.

Трамп также заявил, что намерен 8 июля побеседовать по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаДональд Трамп

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