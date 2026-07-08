Депутат Госдумы раскрыл секреты безопасной сдачи квартиры в аренду

Составление акта приема-передачи и фотофиксация состояния помещения помогут сохранить квартиру в целостности при сдаче ее в аренду. Об этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в беседе с NEWS.ru.

Чаплин подчеркнул необходимость составлять акт при заезде и выезде арендаторов с фиксацией состояния жилья и имущества. По его словам, фотографии помещения и мебели до заселения позволят доказать факт повреждений в случае их появления. Парламентарий также напомнил об обязанности собственника уведомить налоговую о сдаче квартиры и уплачивать НДФЛ в размере 13% от дохода.

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Чаплин обратил внимание на право арендатора оформить временную регистрацию по месту пребывания. Собственник не может препятствовать этому, если действия не противоречат законодательству. Депутат рекомендовал заранее согласовать условия посещения квартиры владельцем в отсутствие съемщика.

Парламентарий выделил четыре частые ошибки арендодателей — составление договора на салфетке, отсутствие описи имущества, игнорирование налоговых обязательств и доверие к арендаторам без проверки документов.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН ранее рассказала, кому подойдет аренда жилья с последующим выкупом.

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ФОТО: ТАСС / Кухмарь Кирилл
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