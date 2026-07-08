Депутат Госдумы раскрыл секреты безопасной сдачи квартиры в аренду
Составление акта приема-передачи и фотофиксация состояния помещения помогут сохранить квартиру в целостности при сдаче ее в аренду. Об этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал в беседе с NEWS.ru.
Чаплин подчеркнул необходимость составлять акт при заезде и выезде арендаторов с фиксацией состояния жилья и имущества. По его словам, фотографии помещения и мебели до заселения позволят доказать факт повреждений в случае их появления. Парламентарий также напомнил об обязанности собственника уведомить налоговую о сдаче квартиры и уплачивать НДФЛ в размере 13% от дохода.
Чаплин обратил внимание на право арендатора оформить временную регистрацию по месту пребывания. Собственник не может препятствовать этому, если действия не противоречат законодательству. Депутат рекомендовал заранее согласовать условия посещения квартиры владельцем в отсутствие съемщика.
Парламентарий выделил четыре частые ошибки арендодателей — составление договора на салфетке, отсутствие описи имущества, игнорирование налоговых обязательств и доверие к арендаторам без проверки документов.
Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН ранее рассказала, кому подойдет аренда жилья с последующим выкупом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат Госдумы раскрыл секреты безопасной сдачи квартиры в аренду
- Трамп допустил обеспечение закрытого неба для Украины
- Международная федерация волейбола допустила россиян к соревнованиям
- В Минтрансе оценили работу транспорта на фоне проблем с топливом
- Полковник Матвийчук: Лицензия на Patriot не поможет ВСУ защититься от ракет
- Путин: Украина желает навредить экономике России
- Развожаев раскрыл причину двукратного роста цен на бензин в Крыму
- Британские парламентарии почти сутки смотрели мультфильм «Маша и Медведь»
- Россиянам назвали два важных правила приема лекарств
- Власти России запретили экспорт дизеля