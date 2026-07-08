В Красноярске врачи по пути с конференции спасли жизнь байкеру

Медики, возвращавшиеся с конференции, оказали экстренную помощь байкеру с тяжелыми травмами после ДТП в Красноярске. Об РЕН ТВ сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве РФ.

Четыре врача разных специальностей заметили на проезжей части поврежденный автомобиль и лежащего рядом. У мужчины наблюдались признаки травматического и геморрагического шока, а также тяжелая травма ноги с обильным кровотечением.

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Пострадавший признался, что врачи каким-то чудесным образом оказались в нужном месте и оказали профессиональную помощь до приезда скорой. По его словам, без их вмешательства скорее всего было бы сообщение о гибели байкера до прибытия медиков.

Пока врачи проводили спасательную операцию, мимо проезжала бригада скорой помощи, возвращавшаяся с вызова. Специалисты помогли стабилизировать состояние пострадавшего и поддерживали его в сознании до прибытия реанимации.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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